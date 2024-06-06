Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Birecik otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 kişi ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif inan eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı kazada hayatını kaybeden 1 kişi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.