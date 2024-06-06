Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza, Şanlıurfa- Birecik otoban yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz plakası ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda araçlardan biri kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.