Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 12 yaralı

Gaziantep istikametine seyir halinde olan Hikmet Akkuş idaresindeki yolcu minibüsü hatalı sollama nedeniyle karşı yönden gelen Halil Eroğlu idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsü şarampole devrildi.

Kazada araçlarda bulunan 1'i ağır 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yolcular sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Ülkü Eroğlu burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ülkü Eroğlu'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.