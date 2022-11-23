Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Viranşehir-Şanlıurfa yolu üzeri Terzi Mevkii yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücü isimleri öğrenilemeyen 2 TIR ve iş makinelerinin karıştığı kazada, Sabri Bayram (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

TIR'ın paramparça olduğu olayda, Ağıt Ö (35), Yusuf. Y (39) ve Erdal E (34) yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Sabri Bayram'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı