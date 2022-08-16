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Giriş Tarihi: 16.8.2022 12:14 Son Güncelleme: 16.8.2022 12:21

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün gece Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Mustafa Bal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti Mustafa Bal, ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adlı tıp kurumuna kaldırıldı polis kaza ile ilgili savuşturma başlatıldı

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
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