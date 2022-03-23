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Giriş Tarihi: 23.3.2022 21:54 Son Güncelleme: 23.3.2022 21:55

Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 otomobil çarpıştı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. 1 otobmobilin takla atıp ağaca çarparak durduğu kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi GAP Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan 17 ABM 523 plakalı otomobil, 63 B 6333 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile devrilen otomobil yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Tedbir amaçlı gelen itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri olası başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobillerde büyük maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 otomobil çarpıştı
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