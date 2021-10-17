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Giriş Tarihi: 17.10.2021 11:19 Son Güncelleme: 17.10.2021 11:23

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Akçakale yolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Aris yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 38. kilometresinde Halil Sağ yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Şevval ve Halil Sağ yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halil Sağ, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
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