Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza Şanlıurfa- Akçakale yolunun 38. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Aris yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 38. kilometresinde Halil Sağ yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Şevval ve Halil Sağ yaralandı. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Halil Sağ, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.