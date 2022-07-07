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Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:12

Şanlıurfa'da trafik kazası, 4 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da trafik kazası, 4 yaralı

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa- Viranşehir karayolun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgelere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaynatması sonucu otomobil takla attı. Otomobil de bulunan Sakine K., Kübra K.,İrem K. ve Mehmet K. yaralandı. kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve UMKE sevk edildi.

Ekipler yaralıları otomobilden çıkartarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harran Üniversite Hastanesi kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da trafik kazası, 4 yaralı
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