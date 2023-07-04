Şanlıurfa’da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Dutluk-Ortepe'de iki mahalle arasında bulunan tarlada A.A. (14) idaresindeki traktör pulluğu ile tarla sürümü yapılırken sürücünün direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti İbrahim Aslan (21) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İbrahim Aslan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenin cenazesi, Bozova Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.