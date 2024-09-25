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Giriş Tarihi: 25.9.2024 14:36 Son Güncelleme: 25.9.2024 14:41

Şanlıurfa’da traktörle geri gelirken oğlunu ezdi

Şanlıurfa’da geri manevra yapan babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da traktörle geri gelirken oğlunu ezdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Kuyucak Mahallesinde baba F.Y. kullandığı Traktörle geri manevra yaptı baba, arkada bulunan 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y. fark edemeyerek üzerinden geçti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma kaza yerinde tedbir alırken, çocuğun öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi. İncelemelerin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da traktörle geri gelirken oğlunu ezdi
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