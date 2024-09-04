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Giriş Tarihi: 4.9.2024 10:23 Son Güncelleme: 4.9.2024 10:35

Şanlıurfa’da traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç’ta traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan sürücü yaşam müdahalesini kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Onbir Nisan Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Remzi Yavuz (32) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralana sürücü olay yerin de yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Remzi Yavuz daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan 32 yaşındaki Remzi Yavuz 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa’da traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti
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