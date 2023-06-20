Şanlıurfa’da traktörün altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk devrilen traktörün altında kaldı. Durumu fark eden aile sakinleri, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu traktörün altından çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Harran devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuk burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna getirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatı.