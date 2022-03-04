Şanlıurfa’da tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

1-7 Mart deprem haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Şanlıurfa'da okullarda tatbikat düzenlendi
Bu kapsamda bugün Türkiye geneli bütün okullarda 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Şanlıurfa'da okullarda da saat 11:30'da alarm zilleri çaldı. Öğrencilere, tatbikat öncesi, deprem anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, okul dışına tahliye edildi.
Tatbikat çerçevesinde ilk olarak deprem alarmı verildi. Daha sonra tehlike geçti alarmı verilerek güvenli tahliye yapıldı. Öğrencilerin toplanma alanında buluşmasının ardından ise yoklama alındı. Tatbikat kapsamında öğrencilere çadır kurulumu, arama kurtarma malzeme tanıtımı ve itfaiye, UMKE-JAK görev alanı bilgilendirmesi yapıldı.