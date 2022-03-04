Şanlıurfa’da tüm okullarda deprem tatbikatı yapıldı

1-7 Mart deprem haftası kapsamında Türkiye'deki tüm okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. Şanlıurfa'da okullarda tatbikat düzenlendi

Bu kapsamda bugün Türkiye geneli bütün okullarda 'deprem anı ve tahliye tatbikatı' gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak Şanlıurfa'da okullarda da saat 11:30'da alarm zilleri çaldı. Öğrencilere, tatbikat öncesi, deprem anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte öğrenciler, okul dışına tahliye edildi.