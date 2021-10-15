Şanlıurfa’da TURKOVAC aşı merkezinde ilk aşı uygulaması yapıldı

İlk Turkovac aşı gönüllüsüne Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bedri Caner Kaya, Başhekim Yardımcısı ve aşı sorumlusu Dr. Kaan Çiftçi ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İclal Hocanlı nezaretinde aşı uygulaması yapıldı. TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına daha önce Covid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını, her iki aşı arasında 4-6 haftalık süre de yaptırmış olan 18-59 yaş arası olmak üzere, 2 doz coronovac aşısını yapmış gebe olmayan ya da gebelik planlamayan kadın gönüllüler, ağır karaciğer ve böbrek yetmezliği öyküsü olmayan, immunsupresif tedavi ve malignite öyküsü olmayan çalışmaya katılabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler ALO 184'ü arayarak veya enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Covid-19 aşımı inaktif Covid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.