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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:00 Son Güncelleme: 11.10.2022 11:15

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyon: 49 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü 1 hafta içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 49 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyon: 49 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele başarılı çalışmalar ile devam ediyor. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan Uyuşturucu sorununun kentte bitmesi için koordineli bir şekilde çalışıyor.

Polis ekipleri özellikle Dedeosman ve Topdağı Mahallesi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. İl Emniyet Müdürlüğünün resmi sayfasından son 1 haftalık çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 4 bin 433 gram Esrar, 521 adet Ecstasy, 600 gram Bonzai, 4 bin 665 gram Metamfetamin, 40 adet Sentetik Ecza, 679 gram Afyon sakızı, 1 gram kokain, 7 adet Captagon, 45 gram Eroin ele geçirildi. Ayrıca 49 Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyon: 49 gözaltı
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