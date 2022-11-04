Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 17 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Emniyetin yaptığı açıklamada, narkotik ekiplerinin 17 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonların bilançosuna yer verildi. Söz konusu dönemde kent merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonlarda ele geçirenler şunlar: 50 kilo 950 gram Skunk maddesi, 1 kilo 223 gram toz esrar maddesi, 2 kilo metamfetamin maddesi, 6 kilo 750 esrar maddesi, 64 ectasy hap ve 38 captagon hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 65 kişi gözaltına alınırken, bunların 17'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğer 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.