Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü de kentte suç oranının ve uyuşturucu kullanımının en aza düşmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nisan ayında yaptığı operasyonların raporunu yayımladı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 154 gram Eroin, 5 bin 326 gram esrar, 564 adet Captagon, 401 adet Ecstasy, 5 gram Bonzai, 185 adet Sentetik hap, 10 bin 640 gram Metamfetamin, 23 bin 274 gram Skunk, 1 gram Afyon sakızı ve 11 Kök Hint Keneviri ele geçirildi. Nisan ayı içerisinde 228 olay meydana geldi. Yaşanılan olaylarda 253 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.