Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
Giriş Tarihi: 2.5.2023 15:00 Son Güncelleme: 2.5.2023 15:36

Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu

Şanlıurfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nisan ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda 253 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 38 kişi tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü de kentte suç oranının ve uyuşturucu kullanımının en aza düşmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Nisan ayında yaptığı operasyonların raporunu yayımladı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 154 gram Eroin, 5 bin 326 gram esrar, 564 adet Captagon, 401 adet Ecstasy, 5 gram Bonzai, 185 adet Sentetik hap, 10 bin 640 gram Metamfetamin, 23 bin 274 gram Skunk, 1 gram Afyon sakızı ve 11 Kök Hint Keneviri ele geçirildi. Nisan ayı içerisinde 228 olay meydana geldi. Yaşanılan olaylarda 253 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Akşener'e bir istifa şoku daha! Pelin Gündeş Bakır: İYİ Parti'nin iç yüzünü gördüm
CHP'li isimler Karadeniz gazını övdükçe "Gaz yok" diyen Babacan kaçacak delik aradı!
Meral Akşener'in ikiyüzlülüğü pes dedirtti: O masada HDP yokmuş! Karanlık pazarlıkları da görmezden geldi
Son dakika: Bakan Özer: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan sınıfta kalmayacak
Sen gittin ya bir şey kalmadı buralarda
Aytun Çıray genel başkanını yalanladı! Çıray’dan Akşener'e yanıt: Gerçek dışı açıklamada bulundu
İstanbul'da Yüzyılın Mitingi! AK Parti seferberlik ilan etti: Her detayı titizlikle çalışıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
Söz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA