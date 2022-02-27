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Giriş Tarihi: 27.2.2022 16:06 Son Güncelleme: 27.2.2022 16:32

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlar ile kullanıcılarının yakalanması amacıyla düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı, 16'sı ise serbest bırakıldı.

Ceylanpınar ilçesinde, dün jandarma ekiplerince 20 adrese düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, çeşitli miktarda eroin, esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirilmişti.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
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