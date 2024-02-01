Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 49 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 ilçede 629 personelin katılımıyla 49 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonun yapıldığı adreste arama gerçekleştiren jandarma ekipleri, 1 kilo 213 gram esrar, 267 gram metamfetamin, 2 adet AK 47 p. tüfeği, 14 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 500 paket kaçak sigara, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.

Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Yollarda yapılan uygulamada ise aralarında terör örgütü DEAŞ üyesinin de bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı. Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.