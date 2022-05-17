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Giriş Tarihi: 17.5.2022 09:10

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı

AA
Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 110 polisin katılımıyla Eyyübiye, Karaköprü, Haliliye ve Suruç ilçelerinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 25 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 19 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonunda 25 zanlı yakalandı
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