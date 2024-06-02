Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar belirlenen 5 farklı adrese operasyon düzelendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 1376 adet Ecstasy Hap Maddesi, 626 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi, 85 gram Eroin Maddesi, 350 gram Toz Esrar Maddesi, 27 gram Metamfetamin Maddesi, 12 adet Sentetik Ecza Hap Maddesi, 2 adet Ruhsatsız Tabanca-40 adet Fişek, 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, Uyuşturucu Madde Ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 adet Cep Telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri emniyete götürüldü.