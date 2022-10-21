Şanlıurfa’da zehir tacirlerine operasyon: 50 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Siverek ve Suruç ilçelerinde Uyuşturucu Madde Ticaretine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 31, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 19 şahıs olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 50 şahıs tutuklandı.