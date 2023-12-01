Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı
Giriş Tarihi: 1.12.2023 12:16 Son Güncelleme: 1.12.2023 12:35

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığı 765 personel ile 63 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ve toprağa gömülü vaziyette silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 74 şüpheliden 9’u tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ve silah kaçakçılığına ile mücadele kapsamında Kent genelinde çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

İl Jandarma komutanlığı bağlı 765 personel ile belirlenen 63 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada, 25 kilo 382 gram esrar, 1 kilo 200 gram skunk, 75 gram eroin, 10 gram bonzai, 800 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 6 adet kaleşnikof, P.Tüfeği, 2 adet P.Tüfeği, 24 adet tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 74 şüpheli Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

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Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon: 74 gözaltı
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