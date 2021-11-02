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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:09 Son Güncelleme: 2.11.2021 09:38

Şanlıurfa'da uzman çavuş esrarla yakalandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da uzman çavuş esrarla yakalandı

Şanlıurfa’da  Diyarbakır,da görevli bir uzman çavuş, Diyarbakır'dan getirdiği 200 bin liraya sattığı 42 kilo 100 gram esrarı teslim etmeye çalışırken Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Hanifi N.'nin kullandığı otomobili takibe aldı. Hilvan ilçesine bağlı Ovacık Çakmak Mahallesi yol ayrımında durdurulan araçta yapılan aramada 42 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Aramada üzerinden uzman çavuş kimliği çıkan şahsın Diyarbakır'ın Lice İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan uzman çavuş Hanifi N'nin yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi Diyarbakır'dan Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde ikamet eden Hasan A.'ya 200 bin lira karşılığında sattığını ve teslim etmek için götürdüğünü söylediği öğrenildi. İfade doğrultusunda JASAT ekipleri Söğütlü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi ekipler, Hasan A.'yı da gözaltına aldı. Ekipler sorgulamak üzere 2 zanlıyı jandarma karakoluna götürdü, olayla ilgili soruşturma devam ediyor

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Şanlıurfa'da uzman çavuş esrarla yakalandı
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