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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Şanlıurfa’da ve Bodrum’da iki kadın ölü bulundu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da ve Bodrum’da iki kadın ölü bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Osman Yavaş, önceki akşam birlikte uyuduğu eşi Gülsüm Yavaş'ın sabaha karşı yanında olmadığını fark etti. Eşine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, 2 çocuk annesi kadını bulmak için çalışma başlattı. Drone destekli aramalar sonunda kadının cesedi su sarnıcında bulundu. Yavaş'ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeyse bir inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan kadını gördüler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Şanlıurfa’da ve Bodrum’da iki kadın ölü bulundu
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