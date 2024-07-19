Şanlıurfa’da vefat eden il emniyet müdür yardımcısı memleketine uğurlandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde evinde aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Müdür Yardımcısı Baran'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Müdür Yardımcısı Baran, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Baran'ın cenazesi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü vefat eden polis memuru Zekeriya Baran için tören düzenlendi. Buradaki törende, Baran'ın öz geçmişi okundu, dua edildi.
Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Cevahir Asuman Yazmacı, Büyükşehir Belediye Başkan vekil Ahmet Aksoy, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İlçe Belediye Başkanları, vefat İl Emniyet Müdür Yardımcısının yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.
Törenin ardından Zekeriya Baran dualarla memleketi Kocaali'ye uğurlandı. 50 yaşında olan Zekeriya Baran'ın bekar olduğu öğrenildi.