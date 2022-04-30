Şanlıurfa’da yağmur ve fırtına etkili oldu! Seralar yıkıldı, evleri su bastı

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ve fırtına, sera ve yerleşim yerlerine zarar verdi. Seraların bazıları yıkıldı, bazılarının da demir iskeletleri hasar görürken ağaçlar da yerlerinden söküldü.

Birecik İlçesinde akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına, özellikle ilçenin Susık köyünde etkili oldu. Ağaçları deviren şiddetli rüzgar, seraları yerle bir ederken, ürünler zarar gördü. Ağaçların üzerine devrildiği araçlarda da hasar meydana geldi.

YAĞMUR HARRAN'DA SELE NEDEN OLDU

Harran ilçesine bağlı bazı kırsal mahallelerde ikindi saatlerinden bu yana etkisini hissettiren yağış, sel ve su taşkınlarına neden oldu.