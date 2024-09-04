Şanlıurfa’da yakıt tankeri devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi kırsal Üçkonak Kavşağında kaza meydana geldi. Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan Mehmet Erdek (53) idaresindeki yakıt tankeri D-400 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelmede araç içinde sıkışan sürücü Mehmet Erdek'in ölüğünü belirledi. D-400 Karayolu, yola yakıt akmasından dolayı tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışarak ölen sürücü çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti. Yakıt tankerinin çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.