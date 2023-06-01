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Giriş Tarihi: 1.6.2023 18:48 Son Güncelleme: 1.6.2023 19:42

Şanlıurfa'da yangında küçük çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir evde meydana gelen yangında küçük bir çocuk yaşamını yitirdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yangında küçük çocuk feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri evden çıkarak durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen yangında bir çocuk evin içerisinde kaldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışırken yangın büyüdü. Uzun süren çabalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangının yaşandığı eve giren ekipler, küçük çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerinin ardından hayatını kaybeden küçük çocuk otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da yangında küçük çocuk feci şekilde can verdi
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