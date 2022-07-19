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Giriş Tarihi: 19.7.2022 12:18 Son Güncelleme: 19.7.2022 12:26

Şanlıurfa'da yaralı leylek tedavi altına alındı

Şanlıurfa’da yaralı halde bulunan leylek, DKMP Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yaralı leylek tedavi altına alındı

Şanlıurfa kırsalında vatandaşlar tarafından yaralı haldeyken bulanan leylek Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak tedavileri için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

DKMP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğada güçten düşmüş ve yaralı halde bulunan Leylek Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklara bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlisi Kasım Mermer ve Tahir Kaya tarafından teslim alındı. Kurumumuz veteriner hekimi tarafından tedavisine başlandı"

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Şanlıurfa'da yaralı leylek tedavi altına alındı
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