Şanlıurfa’da yasak aşk cinayeti! 2 ölü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Dergili Mahallesinde olay meydana geldi. İddiaya göre, Nuh Kartal ile Gülizar Ç. yasak aşk yaşıyorlardı. Gülizar Ç.'nin kocası G. Ç. birlikteliği öğrendikten sonra silahını aldı ve Nuh Kartal'ın yanına gitti.

İki arasında çıkan tartışmanın ardından G.Ç.'nin kocası Nuh Kartal'ı silahla vurdu. Ardından eşinin yanına giderek onu da silahla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Nuh Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan Gülizar Ç. ise ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülizar Ç. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.