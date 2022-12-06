Şanlıurfa’da ’Yenge’ katili aile evine gelince yakalandı

Olay, 20 Ocak 2022 tarihinde Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi yaşamını yitiren, 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Nesibe Alas, evinde tabancayla ensesinden vuruldu. Çocuklarının evde olduğu sırada vurulan Alas ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Silah seslerini duyup gelen komşuları, Nesibe Alas'ı kanlar içinde buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nesibe Alas'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.