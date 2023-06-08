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Giriş Tarihi: 8.6.2023 18:07 Son Güncelleme: 8.6.2023 18:08

Şanlıurfa’da yeşil reçete operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa’da yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları satanlara yönelik yapılan operasyon sonucunda aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 6’sı tutuklandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yeşil reçete operasyonunda 6 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları satarak suiistimal edenlere yönelik operasyon düzenlendi. Uzun süren çalışmalar sonucunda şüpheli şahıslar ekipler tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 Haziran tarihinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda Çok sayıda yeşil reçeteli ilaç, düzenlenmiş reçeteler, kimlik fotokopileri ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor ve eczane çalışanlarının da olduğu öğrenildi. Karakoldaki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest ve 1 kişi de tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakıldı Tutuklananlar arasında bir doktor da olduğu belirtildi.

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Şanlıurfa’da yeşil reçete operasyonunda 6 tutuklama
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