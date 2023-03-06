Şanlıurfa’da yıkılan binanın enkazı kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yıkılan 6 katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi ve binanın enkazı kaldırıldı. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve önceki gün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi. Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından sonlandırıldı. Enkazın iş makineleriyle kaldırma işlemleri de tamamlandı. Bu arada binanın enkazında savcılık incelemeleri için numune bırakıldı. CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçen bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.