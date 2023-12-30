Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da yılbaşı denetimi
Giriş Tarihi: 30.12.2023 11:10 Son Güncelleme: 30.12.2023 11:34

Şanlıurfa’da yılbaşı denetimi

Şanlıurfa’da polis ekiplerince yılbaşı öncesi asayiş ve trafik uygulaması düzenlendi. Denetimlerde farklı suçlardan aranan 1 kişi gözaltına alındı. Kurallara uymadığı tespit edilen 15 araç sürücüsüne toplam 60 bin 972 TL para cezası uygulandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yılbaşı denetimi

Şanlıurfa'da yılbaşı öncesi asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Motosikletli yunus timleri ve devriye ekipler Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de görevli olarak katıldı.

Ekipler, denetim kapsamında şüpheli görülen şahısları GBT sorgusu ve üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj bölmeleri ve saklama kabini olarak kullanılacak yerler didik didik arandı. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında düzenlenen uygulamada, 673 şahıs ve 200 araç sorgulandı.

Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. Diğer yandan, trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1 araç trafikten men edilirken 15 araç sürücüsüne toplam 60 bin 972 TL ceza kesildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TFF'den Mehmet Büyükekşi açıklaması! Sağlık durumu ve istifa iddiası hakkında gelişme...
Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Parça parça edeceğim
Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İmamoğlu kibri ve yargı skandalı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 hedef imha edildi
Özgür Karabat hakkında çıkan haberleri kaldırmıştı: O hakimden geri adım! 'Garabet' karardan döndü
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
İbret alan oldu mu?
Uludere, Çözüm Süreci’ni sabote etmek içindi
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da yılbaşı denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA