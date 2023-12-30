Şanlıurfa’da yılbaşı denetimi

Şanlıurfa'da yılbaşı öncesi asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Uygulamada, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Motosikletli yunus timleri ve devriye ekipler Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Özel Harekât Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de görevli olarak katıldı.

Ekipler, denetim kapsamında şüpheli görülen şahısları GBT sorgusu ve üst aramasına tabi tuttu. Durdurulan araçlar ve motorların bagaj bölmeleri ve saklama kabini olarak kullanılacak yerler didik didik arandı. Şanlıurfa'nın farklı noktalarında düzenlenen uygulamada, 673 şahıs ve 200 araç sorgulandı.

Ekipler tarafından yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamalarında çeşitli suçlardan araması bulunan 1 şahıs gözaltına alındı. Diğer yandan, trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 1 araç trafikten men edilirken 15 araç sürücüsüne toplam 60 bin 972 TL ceza kesildi.