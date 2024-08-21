Şanlıurfa’da yine boğulma vakası

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Tatarhüyük Mahallesi'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam 14 yaşındaki Ömer Faruk U. serinlemek için Atatürk Barajı gölüne girdi. Gölette yüzen çocuk bir süre sonda suda çırpınmaya başladı ve kısa sürede gözden kayboldu.

Çocuğun çırpınışını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve dalgıç polisler sevk edildi. 14 Yaşındaki çocuğun cansız bedeni Tatarhüyük Mahallesinde sahilde Jandarma tarafından bulundu. Yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.