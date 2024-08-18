Şanlıurfa’da yine boğulma vakası: Hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesinde olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fırat Havzasına piknik için giden 23 yaşındaki Ömer Faruk Kaya isimli genç, serinlemek için suya girdi. Bir süre suda kalan genç kısa süre sonra gözden kayboldu.

Genci suda göremeyen yakınları durumu hemen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genci bulmak için çalışma başlattı. Uzun süren çalışmalar sonucu 23 yaşındaki genç sudan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı