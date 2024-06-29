Şanlıurfa’da yol kavgası: 20 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Boztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında köyde bulunan yol nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada aralarında 1 kadının da olduğu 20 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan birisi kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından geri kalan A.A., S.A., Y.A., O.A., S.A., B.A., E.A., C.A., F.A., M.A. ve H.A. isimli yaralıları ambulanslarla Birecik ve Halfeti Devlet Hastanelerine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çoğunun başından darbe aldığı ve buna bağlı olarak kafa travması yaşadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.