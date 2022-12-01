Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 8 gözaltı

Yaşanan silahlı kavga sonrası olay yerine çok sayıda emniyet ekip ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlatırken Mardin yolunu da ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu olay, incelemenin ardından tekrardan trafiğe açıldı. Polis kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.