Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Mardin yolu polis uygulama noktasında meydana gelen olayda, henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet ile tır sürücüsü Mardin yolunda yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yolda süren tartışma Şanlıurfa Mardin yolu polis çevirme noktasında kavgaya dönüştü.
İki grup arasında çıkan kavgada silahların sıkılması üzerine uygulama noktasında bulunan emniyet ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan olayda 2 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan silahlı kavga sonrası olay yerine çok sayıda emniyet ekip ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlatırken Mardin yolunu da ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu olay, incelemenin ardından tekrardan trafiğe açıldı. Polis kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.