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Giriş Tarihi: 1.12.2022 15:50 Son Güncelleme: 1.12.2022 16:05

Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 8 gözaltı

Şanlıurfa-Mardin karayolunda tır ile otomobil arasında yol tartışması silahlı kavgaya dönüştü, kavgada 2 kişi yaralandı. 8 kişi ise gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 8 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi Mardin yolu polis uygulama noktasında meydana gelen olayda, henüz plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen kamyonet ile tır sürücüsü Mardin yolunda yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yolda süren tartışma Şanlıurfa Mardin yolu polis çevirme noktasında kavgaya dönüştü.

İki grup arasında çıkan kavgada silahların sıkılması üzerine uygulama noktasında bulunan emniyet ekipleri olaya müdahale etti. Yaşanan olayda 2 kişi aldığı darbeler sonucu yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan silahlı kavga sonrası olay yerine çok sayıda emniyet ekip ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlatırken Mardin yolunu da ulaşıma kapattı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu olay, incelemenin ardından tekrardan trafiğe açıldı. Polis kavgaya karıştığı tespit edilen 8 kişiyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 8 gözaltı
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