Şanlıurfa’da yolcu otobüsü yayayı ezdi

Kaza Şanlıurfa- Diyarbakır karayolu üzeri Hamurkesen kavşağı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan Reşat Demir'e Şanlıurfa istikametinden Diyarbakır istikametine seyir halinde olan henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 65 BJ 324 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Reşat Demir'i gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.



Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yerde yatan Reşat Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Reşat Demir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.