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Giriş Tarihi: 19.5.2022 11:35

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama

Şanlıurfa’da zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama
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