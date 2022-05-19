Şanlıurfa’da zehir tacirlerine operasyon: 22 tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.