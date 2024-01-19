Şanlıurfa’da zehir tacirlerine operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak da adlandırılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda A.H., U.E. ve M.H. gözaltına alındı. Şahısların ev ve üst aramalarında 652 adet uyuşturucu özelliği olan hap, bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan A.H.'nin Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranmasının, U.E.'nin ise Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.