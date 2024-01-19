Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon
Giriş Tarihi: 19.1.2024 09:47 Son Güncelleme: 19.1.2024 09:53

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Şanlıurfa’da zehir tacirlerine operasyon

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak da adlandırılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda A.H., U.E. ve M.H. gözaltına alındı. Şahısların ev ve üst aramalarında 652 adet uyuşturucu özelliği olan hap, bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan A.H.'nin Uyuşturucu veya Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle aranmasının, U.E.'nin ise Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nde üst üste skandallar! Boğazı sıkılan yaşlı kadına ağır hakaret
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
A Haber muhabirine alçak saldırıya peş peşe tepkiler! "CHP zihniyetinin soğuk yüzü"
Ülkeye en az 42 milyarlık fatura çıkardı!
Astronotlarla ilk iletişim! Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü: İstikbal göklerdedir
Erdoğan’ın hızına ayak uyduran aday kazanır
Can Ataklı’dan skandal PKK açıklaması: “Bölücü terör örgütü tanımı yanlış”
Rus gazı dünyaya Türkiye’den satılacak
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA