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Giriş Tarihi: 30.3.2023 14:51 Son Güncelleme: 30.3.2023 14:53

Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa- Suruç yolunda meydana gelen zincirleme kazada ilk 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa- Suruç yolu Organize sanayi bölgesi civarında meydana gelen olayda, Hakan A.'nın kullandığı kamyon, İlhan Yetim yönetimindeki otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı.

Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
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