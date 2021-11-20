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Giriş Tarihi: 20.11.2021 18:18

Şanlıurfa’da zincirleme kaza! Otobüs demir bariyere saplandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zincirleme kaza! Otobüs demir bariyere saplandı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde halk otobüsü ile 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Halk otobüsü demir bariyerlere saplanırken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yeşildirek köprülü kavşağında meydana geldi. İddiya göre, yağmur nedeniyle henüz sürücülerin ismi öğrenilmeyen halk otobüsü ile 63 HL 761, 35 ASL 744 ve 63 HE 711 plakalı 4 araç Yeşildirek köprülü kavşağında ardı ardında çarpıştı, çarpışmanın etkisi ile halk otobüsü yol kenarındaki demir bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi olay yerine sağlık ekibi ve polis intikal etti. Yol, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yaralı 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılırken araçların çekilmesinin ardından Yeşildirek köprülü kavşağı trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da zincirleme kaza! Otobüs demir bariyere saplandı
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