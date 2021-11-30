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Giriş Tarihi: 30.11.2021 21:41

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

AA
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'dan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

2 ARAÇLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA DURDU

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ceylanlı Kavşağı'nda 2 araçla çarpıştıktan sonra durdu.

Kazanın ardından aracını kontrol etmek için inen Hüseyin Y'ye yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hüseyin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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