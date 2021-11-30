Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'dan gelen trafik kazası haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.
2 ARAÇLA ÇARPIŞTIKTAN SONRA DURDU
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Y'nin kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ceylanlı Kavşağı'nda 2 araçla çarpıştıktan sonra durdu.
Kazanın ardından aracını kontrol etmek için inen Hüseyin Y'ye yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle yola savurulan Hüseyin Y. olay yerinde hayatını kaybetti.