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Giriş Tarihi: 6.9.2022 10:19 Son Güncelleme: 6.9.2022 10:29

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa - Mardin karayolu Osmanbey Kampüsü civarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi ise yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Şükran Erten (61) yaşamını yitirirken Ahmet Erten'de (60) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı olan Erten'e yaptığı ilk yardım sonrası ambulansla Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hayatını kaybeden Şükran Erten'in cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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