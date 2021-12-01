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Giriş Tarihi: 1.12.2021 10:01 Son Güncelleme: 1.12.2021 10:02

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana gelen kazada Hüseyin Yekeboğa'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ceylanlı Kavşağı'nda 2 araçla çarpıştıktan sonra durdu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazanın ardından aracını kontrol etmek için inen Hüseyin Y'ye yolun karşısına geçtiği sırada sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savunulan Hüseyin Yekeboğa olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü
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