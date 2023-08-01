Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
Giriş Tarihi: 1.8.2023 12:08 Son Güncelleme: 1.8.2023 13:20

Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, zırhlı polis aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis memurunun şehit olduğunu ifade etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden çıkış yapan zırhlı polis araç giriş kapısında devrildi. Devrilmenin etkisiyle araç içerisinde bulunan bir polis memuru Ramazan Kütük yaralandı. Devrilen zırhlı aracı gören polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı polis memuruna olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak şehit oldu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, zırhlı polis aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan polisin hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

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Şanlıurfa’da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
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