Şanlıurfa’daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Müslüm Tacir sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tacir, burada tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis cinayet zanlıları Ömer K. ve oğlu Ferhat.K'yı gözaltına aldı emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen baba Ömer. K tutuklanırken oğlu Ferhat K ise serbest bırakıldı.