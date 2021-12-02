Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı
Giriş Tarihi: 2.12.2021 21:58

Şanlıurfa'daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı

Şanlıurfa'daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı. Şanlıurfa’da gerçekleşen cinayet sonrası gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen Ömer K. tutuklanarak ceza evine gönderilirken oğlu Ferhat K. serbest kaldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesi'nde yolda yürüyen 17 yaşındaki Müslüm Tacir, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Müslüm Tacir sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tacir, burada tedavi altına alınırken doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis cinayet zanlıları Ömer K. ve oğlu Ferhat.K'yı gözaltına aldı emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen baba Ömer. K tutuklanırken oğlu Ferhat K ise serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son Dakika Haberi: Terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yatırımcılarla buluştu: Rezerv artırımında 'kararlılık' vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'daki cinayet ile ilgili baba tutuklandı, oğlu serbest kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA