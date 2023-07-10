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Giriş Tarihi: 10.7.2023 22:53 Son Güncelleme: 10.7.2023 22:59

Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen ve 27 yaşındaki Şahin Özkılıç’ın hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 10 kişi gözaltına alındı

Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki Şahin Özkılıç ağır yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Şahin Özkılıç, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Şahin Özkılıç'ı vuran kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin Özkılıç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Şahin Özkılıç'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 10 kişi gözaltına alındı
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