Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.2.2022 22:54 Son Güncelleme: 16.2.2022 00:13

Şanlıurfa'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’da önceki gün bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine konuldu

Edinilen bilgiye göre önceki gün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Beykapısı Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Mustafa Akçabay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede olaya karıştığını belirledikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartları serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Size 24 saat süre veriyorum
SON DAKİKA: Putin'den 'Ukrayna'yı işgal' açıklaması geldi! Ne zaman başlıyorduk?
Son dakika haberi: İndirimli elektrik için formül belli oldu! Konutlara ve esnafa ayrı sistem
Hazal Kaya, oğlu Fikret'in yanlış söylediği kelimenin dövmesini yaptırdı: Unutmamak için yazdırdım
Son dakika | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Bugün içinde...
Adnan Oktar’dan kaçan kadınlardan skandal itiraflar! İngiliz basınına konuştular
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklamalar! Ukrayna Minsk anlaşmasına yanaşmıyor
Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi için NATO'dan çarpıcı açıklama: Biz böyle bir şey görmedik
Son dakika... 100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizinde peş peşe açıklamalar! Lavrov '16 Şubat' iddialarına son noktayı koydu: Bilgi terörü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA