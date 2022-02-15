Şanlıurfa’daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre önceki gün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Beykapısı Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Mustafa Akçabay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, cinayet zanlısı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede olaya karıştığını belirledikleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2'si ise adli kontrol şartları serbest bırakıldı.